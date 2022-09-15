София, 15 сентября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Управление полиции столицы Болгарии объявило о начале масштабных проверок всех без исключения ночных клубов и дискотек под открытым небом в городе. Об этом 15 сентября сообщает болгарская газета «Факты».

Цитата из м/ф «Вперёд». Реж. Дэн Скэнлон. 2020. США Полицейский

Мероприятие приурочено к началу нового учебного года в школах и профтехучилищах страны.

Предполагается, что в ходе рейдов правоохранители будут регистрировать факты присутствия несовершеннолетних лиц в целом и школьников в частности в увеселительных заведениях, а также фиксировать вероятные случаи продажи этим гражданам алкогольных напитков и наркотических веществ.

«Мы планируем в полной мере реализовать программу контроля над досугом подростков», — говорится в документе софийского УМВД.

Напомним, ранее городские власти Софии ограничили доступ болгар школьного возраста в бары и казино.