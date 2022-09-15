Москва, 15 сентября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Новым результатом сближения России и Китая должна стать защита от попыток навредить сотрудничеству двух стран извне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил экономист Василий Колташов, комментируя заявление председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости укрепления сотрудничества Москвы и Пекина после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По мнению эксперта, обе страны должны выработать механизмы, благодаря которым третьи страны будут лишены возможности вмешиваться в их экономическое сотрудничество и торговлю.

«Очевидно, что сотрудничество России и Китая в экономической сфере должно расшириться и стать более защищенным от внешнего вредительства. И это должно стать результатом нового уровня сближения, о котором говорил Си Цзиньпин и о котором говорил Владимир Путин. Дело в том, что США предпринимают усилия, чтобы создать проблемы для российской торговли, российских закупок необходимых предметов. США стремятся, чтобы другие страны признавали санкции и подчиняли свою торговлю американскому контролю. Некоторые китайские компании тоже побаиваются торговать с Россией товарами, которыми коллективный Запад не дает нам продавать. И здесь наше сближение должно выйти на новый уровень. Должны быть механизмы, при помощи которых мы сможем обходить при помощи Китая западные санкции. И также сотрудничество должно касаться замещения западной продукции», — сказал Колташов.