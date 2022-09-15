Минск, 15 сентября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В Минске задержали бывшего главу президентского пула журналистов на канале ОНТДмитрия Семченко и его жену Юлию. Об этомЮлия Семченко сообщила в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Нас сегодня с Димой задержали. Я уже дома и без связи, телефон забрали, завтра у меня суд по административной статье за репост. Диму не отпустили», — написала Юлия Семченко.

За что именно задержали Дмитрия Семченко, не сообщается.

Как сообщалаИА REGNUM, Дмитрия Семченко ушëл с телеканала ОНТ на фоне протестов в Белоруссии 2020 года. 10 сентября того же года к нему пришла милиция. На следующий день его осудили на 15 суток ареста.