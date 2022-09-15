* Facebook — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Американская социальная сеть Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во взаимодействии с ФБР отслеживали личные сообщения пользователей, интересовавшихся президентскими выборами в США в 2020 году, сообщает 15 сентября газета New York Post со ссылкой на неназванные источники в министерстве юстиции США.

ФБР FBI

По утверждению источника, соцсеть передавала личные переписки ФБР без всяких судебных решений и процессуальных запросов, в обход закона.

Слежка за пользователем начиналась с того момента, когда он проявлял любые антиправительственные настроения или отрицательно оценивал действия властей.

По словам источника, данные передавались в подразделение ФБР по борьбе с внутренней террористической угрозой.

Отмечено, что представители Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже отвергают эти утверждения и называют их фальшивыми.

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