Facebook* вместе с ФБР шпионит за перепиской пользователей — New York Post
Вашингтон, 15 сентября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во взаимодействии с ФБР отслеживали личные сообщения пользователей, интересовавшихся президентскими выборами в США в 2020 году, сообщает 15 сентября газета New York Post со ссылкой на неназванные источники в министерстве юстиции США.
По утверждению источника, соцсеть передавала личные переписки ФБР без всяких судебных решений и процессуальных запросов, в обход закона.
Слежка за пользователем начиналась с того момента, когда он проявлял любые антиправительственные настроения или отрицательно оценивал действия властей.
По словам источника, данные передавались в подразделение ФБР по борьбе с внутренней террористической угрозой.
Отмечено, что представители Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже отвергают эти утверждения и называют их фальшивыми.