Вашингтон, 15 сентября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Власти США вводят запрет для американских компаний на оказание России услуг по квантовым вычислениям. Об этом сообщает 15 сентября пресс-служба министерства финансов Соединённых Штатов.

Квантовый процессор

«С сегодняшнего дня министерство вводит запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или опосредованно, из США или американским лицом, где бы оно ни находилось, услуг по квантовым вычислениям любому лицу на территории России», — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, под ограничения попали около 30 российских компаний, имеющих отношение к квантовым вычислениям и производству микросхем.

В министерстве отметили, что данная мера принята в рамках усилий Вашингтона, направленных на лишение России доступа к ключевым услугам со стороны американских компаний.