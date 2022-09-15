Варшава, , 22:13 — REGNUM 15 сентября киевское «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 встретится с кипрским клубом АЕК из Ларнаки. Игра пройдет в Кракове на стадионе «Краковия».

Логотип УЕФА Ben Sutherland

Матч обслужит датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом. Ассистенты главного судьи — Ларс Хуммельгор и Виктор Скитт. Резервный арбитр — Клей Руперти.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Денис Бойко, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский.

АЕК: Кенан Пирич, Ненад Томович, Анхель Гарсия, Хрвое Миличевич, Кипрос, Христофору, Иван Тричковски, Пере Понс, Адам Дьюрчо, Омри Альтман, Рафаил Мамас, Виктор Олатунджи.