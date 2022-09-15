Приштина, Сербия, , 22:14 — REGNUM Правительство Косово 14 сентября провело очередное заседание. Было одобрено 12 законопроектов, три инициативы, также министры приняли 13 постановлений.

Здание правительства Косово Shkumbin Saneja

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заседание правительства началось с принятия законопроекта об учреждении института исследования преступлений, совершенных в ходе Косовской войны, а также законопроекта о специальной прокуроре и государственном прокуроре. Также было учреждено агентство по кибернетической безопасности и по защите секретной информации.

В рамках подготовки к реформе системы здравоохранения была учреждена исполнительная комиссия по здравоохранению.

При этом правительство Косово выделило €18 млн на возрождение деревни и поддержку агротуризма; €2,61 млн — на поддержку аспирантов; €2 млн — на строительство здания театра оперы и балета, а также €8 млн — на строительство парка инноваций и обучения в Призрене. На реализацию последнего проекта еще €5 млн выделило правительство ФРГ.

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