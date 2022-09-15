Правительство Косово выделило средства на поддержку инноваций и культуры
Приштина, Сербия, 15 сентября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Правительство Косово 14 сентября провело очередное заседание. Было одобрено 12 законопроектов, три инициативы, также министры приняли 13 постановлений.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заседание правительства началось с принятия законопроекта об учреждении института исследования преступлений, совершенных в ходе Косовской войны, а также законопроекта о специальной прокуроре и государственном прокуроре. Также было учреждено агентство по кибернетической безопасности и по защите секретной информации.
В рамках подготовки к реформе системы здравоохранения была учреждена исполнительная комиссия по здравоохранению.
При этом правительство Косово выделило €18 млн на возрождение деревни и поддержку агротуризма; €2,61 млн — на поддержку аспирантов; €2 млн — на строительство здания театра оперы и балета, а также €8 млн — на строительство парка инноваций и обучения в Призрене. На реализацию последнего проекта еще €5 млн выделило правительство ФРГ.