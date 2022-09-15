Констанца, Румыния, , 22:12 — REGNUM Из-за сильных ветров, обрушившихся на северо-восток Румынии, в регионе были закрыты основные черноморские порты, принимающие пассажирские и грузовые суда. Об этом 15 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

В порту

Согласно официальной информации, речь идет о терминалах «Констанца — Норд», «Констанца — Южная Аджиджа» и «Мидия». Как утверждают местные источники, исключение сделано для кораблей специального назначения.

В данный момент порывы ветра в регионе уже достигают 60-70 км/ч. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий.

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