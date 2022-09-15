Минск, 15 сентября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Транспортно-логистический мегапроект, призванный связать воедино территорию евразийского региона, предложил создать председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович генеральному секретарю Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мину на встрече, которая прошла 15 сентября в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

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По словам Мясниковича, за 2021 год товарооборот между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и странами ШОС, не входящими в ЕАЭС, вырос на треть и достиг $198,6 млрд/ За первые шесть месяцев текущего года взаимная торговля приросла ещё на треть.

«Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович предложил совместно разработать транспортно-логистический мегапроект, призванный связать воедино территорию евразийского региона. Обсудить инициативу планируется в рамках предстоящих экспертных консультаций двух объединений. ЕАЭС готов представить для этого собственные наработки в сфере таможенного транзита, цифровизации транспортных коридоров и маршрутов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЕЭК напомнили, что на заседании Евразийского межправительственного совета в августе был одобрен перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах ЕАЭС.

Всего в перечне семь проектов стран ЕАЭС в разной стадии реализации. При этом все они направлены на развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов, транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры, которая входит в международные транспортные коридоры «Восток — Запад» и «Север — Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Как сообщалоИА REGNUM, президент БелоруссииАлександр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином заявил, что Белоруссия решила стать полноправным членом «шанхайской семьи».