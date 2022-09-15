Рим, 15 сентября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. 15 сентября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Рома» под руководством Жозе Моуриньо в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 встретится с финским ХИКом.

Asroma.com ФК «Рома»

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Матиас Винья, Джанлука Манчини, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Неманья Матич, Николо Дзаньолол, Леонардо Спинаццола, Андреа Белотти.

ХИК: Конор Азар, Артту Хосконен, Миро Техно, Юкка Райтала, Лукас Лингман, Сантери Ваананен, Дэвид Браун, Перпарим Хетемай, Сантери Хостикка, Пюрю Сойри, Малик Абубакари.

Матч обслужит румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску. Ассистенты главного судьи — Раду Гингуляк и Мирча Григориу.