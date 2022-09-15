Саранск, , 22:05 — REGNUM Очередная группа добровольцев из Мордовии отправилась на боевое слаживание. Военнослужащие пройдут ускоренный курс обучения по своим специальностям, а также восстановят армейские навыки и умения. После этого десять человек направятся в зону специальной военной операции на территории бывш. УССР, сообщает пресс-служба правительства республики.

Военнослужащие Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По словам военного комиссара республики Игоря Тихомирова, жители Мордовии активно проявляют свою гражданскую позицию, в комиссариат постоянно поступают звонки с вопросами об оказании помощи, о службе добровольцем, о заключении контракта с Минобороны РФ.

«Наши добровольцы — настоящие патриоты. Для них важно восстановить справедливость, не дать националистам господствовать на Донбассе», — заявил Тихомиров.

ИА REGNUM напоминает, первые группы добровольцев отправлялись в зону спецоперации еще в июле. В республике формируются именные подразделения «Кавал», «Сияжар» и «Аралай». По состоянию на конец августа, в спецоперации уже принимали участие около 200 добровольцев из Мордовии.