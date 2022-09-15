Брюссель, , 22:05 — REGNUM Европейская комиссия одобрила план предоставления официальному Бухаресту €2,6 млрд в рамках Национального плана восстановления и устойчивости Румынии (PNRRR). Об этом 15 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Деньги будут немедленно направлены на развитие новых проектов в сфере энергетики, а также на выплаты пенсий и пособий наименее защищенным слоям румынского общества.

«Кроме того, в ближайшее время мы сможем реализовать ряд инфраструктурных проектов и рассмотреть вопрос частичного погашения процентов по внешнему долгу», — отметил премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

Напомним, деньги в рамках PNRRR выделяются Еврокомиссией из налоговых выплат, осуществляемых Бухарестом в общую казну ЕС. Ранее Румыния обратилась к ЕК с просьбой предоставить ей в общей сложности €30 млрд.

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