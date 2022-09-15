Минск, 15 сентября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Президент БелоруссииАлександр Лукашенко подписал новую редакцию своего указа от 2014 года «О пребывании граждан [б. УССР] в Белоруссии». Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко

Документ наделяет граждан б. УССР рядом прав в Белоруссии: на медицинское обслуживание, на детские пособия и пенсии, на дошкольное, общее и специальное образование, на осуществление трудовой деятельности.

В отличие от старой редакции новая версия указа предусматривает, что преференции распространяются не только на беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, но и на всех граждан б. УССР.

Кроме того, уроженцы б. УССР теперь смогут получить биометрический вид на жительство в Белоруссии без уплаты госпошлины.