Хельсинки, 15 сентября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Бывший лидер финской рок-группы HIM Вилле Вало раскрыл дату выхода дебютного сольного альбома. Об этом пишет портал NME.

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Так, премьера 12-трековой пластинки под названием Neon Noir состоится 13 января 2023 года. Сам музыкант отметил, что предстоящий проект будет вдохновлён творчеством Оззи Осборна и участника The Cure Роберта Смита.

Напомним, группа HIM была основана в 1991 году и впоследствии записала восемь альбомов. В 2017 году коллектив прекратил свою деятельность.