Бухарест, , 21:58 — REGNUM Правительство Румынии объявило о намерении импортировать с территории б. УССР крупную партию дров. Об этом 15 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Уинслоу Хомер. Мальчик с дровами. 1873

Такое решение было принято сегодня на специальном заседании румынского правительства. Как отмечено в правительственном коммюнике, новая мера позволит миллионам жителей Румынии избежать «последствий холодной зимы».

«Сегодня в нашей стране дровами отапливается более трех миллионов домохозяйств, — говорится в документе. — Мы не располагаем достаточными ресурсами для обеспечения подобных потребностей, поэтому вынуждены обратиться за помощью к соседям».

О масштабах возможной сделки между Бухарестом и Киевом не сообщается. По некоторым данным, в ближайшее время в Румынию поступят до 50 млн кубических метров колотых дров.

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