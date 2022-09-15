Минск, 15 сентября 2022, 22:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко сильно преувеличивает собственную значимость для Пекина. В китайской политике Белоруссия — небольшое государство между Россией и Евросоюзом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов, комментируя визит белорусского лидера на саммит ШОС в Самарканде.
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«Сегодня у Лукашенко был внешнеполитический праздник. После 2020 года для белорусской внешней политики наступили тяжёлые дни. Западный вектор, который так долго пестовался многовекторной белорусской дипломатией, ожидаемо (для всех, кроме белорусского МИД и обитателей минского Дворца Независимости) стал резко враждебным, Белоруссия оказалась под санкциями. В последние два года практически единственным собеседником Лукашенко из числа его коллег был президент России Владимир Путин. Тем большую ценность представляет для него сегодняшний визит в Самарканд, где он уже успел пообщаться с президентом Узбекистана, генсеком ШОС, премьер-министром Пакистана. С Путиным в этот раз встречи не запланировано, но вместо неё была встреча с Си Цзинпином», — рассказал Агафонов.
«Встречаясь с председателем КНР Лукашенко просто излучал учтивость, если не сказать более. Одна история с медицинскими масками чего стоит! Он не просто надел маску на встречу, чего от него не мог добиться никто, включая белорусский Минздрав, но использовал маску с китайским флагом и прихватил десяток таких же, пообещав раздать в Минске. Было много слов белорусского президента о «железном братстве» и «всепогодном сотрудничестве». Вот только какой-то конкретики в потоке этих цветастых выражений не прозвучало», — считает политик.
Политик считает, что нет никакой особой китайской политики на белорусском направлении. «Да, Китай инвестирует в «Великий камень», но он инвестирует по всему миру. Да, Китай строит в Минске большой стадион. Но подобными стадионами застроена вся Африка. Мы для Пекина — одна из множества небольших периферийных стран. И единственное, что нас отличает от них — наш союз с Россией, с которой у Китая действительно особые отношения. Поэтому, как бы ни старался Лукашенко, Си Цзинпин в своих отношениях с Белоруссией всегда будет учитывать интересы Москвы. Здесь приоритет очевиден, и пора это признать», — уверен Агафонов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 сентября приехал в Самарканд на саммит ШОС. На встрече с генеральным секретарем организации Чжан Мином белорусский лидер заявил, что Белоруссия решила стать полноправным членом «шанхайской семьи».