Уфа, 15 сентября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Главе администрации башкирского города г. Кумертау объявили выговор за незаконное трудоустройство своей знакомой. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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«Установлено, что в декабре 2021 года по результатам конкурса распоряжением главы администрации главный специалист отдела городского хозяйства, с которой чиновник ранее был связан корпоративными отношениями по предыдущему месту работы, назначена на должность начальника данного отдела», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на момент трудоустройства этот работник не соответствовал квалификационным требованиям из-за отсутствия высшего профессионального образования.

«При этом комиссия неправомерно отклонила кандидатуру другого претендента, полностью соответствовавшего предъявленным требованиям», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что решением руководителя муниципалитета на работника было возложено исполнение обязанностей заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального и городского хозяйства.

«В этой связи прокуратура внесла в адрес председателя совета городского округа г. Кумертау представление и принесла протест на незаконное распоряжение о приёме на работу», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в результате итог конкурса был признан недействительным, данный работник переведён на нижестоящую должность, главе администрации был объявлен выговор.