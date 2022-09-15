Пловдив, Болгария, 15 сентября 2022, 21:52 — REGNUM Действующее правительство Болгарии объявило о выделении дополнительной материальной помощи в размере 10 млн левов ($6,5 млн) пострадавшим от сильнейшего наводнения населенным пунктам в Пловдивской области на юге страны. Об этом 15 сентября сообщает БНР.
По словам болгарского премьер-министра Гылыба Донева, эта сумма будет распределена среди жителей двух населенных пунктов – Карлово и Калояново, где стихия нанесла самый существенный урон.
Напомним, в результате самого масштабного в новейшей истории Болгарии наводнения 2–3 сентября в Пловдивской области было разрушено тысячи домов и хозяйственных построек, погибли и пропали без вести десятки человек.
К ликвидации последствий стихии приступили военнослужащие болгарской армии и международные волонтёры. Официальная София уже предоставила пострадавшим регионам более $50 млн.
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