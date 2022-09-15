Москва, 15 сентября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» в матче второго тура групповой стадии ФОНБЕТ Кубка России разгромил воронежский «Факел» со счетом 3:0. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

RonnyK Флаг ФК «Спартак»

Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Павел Мелешин (4’), Квинси Промес (34’ Михаил Игнатов) и Александр Соболев (76’ Георгий Джикия). Желтые карточки получили Георгий Джикия, Максим Максимов, Наиль Умяров и Данила Пруцев.

Составы команд:

«Спартак»: Максименко, Маслов (Чернов, 46’), Мевля (Шитов, 84’), Джикия, Рассказов, Классен, Пруцев, Зобнин (Умяров, 60’), Игнатов (Соболев, 60’), Мелешин (Денисов, 75’), Промес.

«Факел»: Городовой, Дашаев, Смирнов, Божин (Калинин, 46’), Магаль, Мастерной, Акбашев (Дмитриев, 55’), Шаваев, Черняков (Брызгалов, 55’), Максимов (Аппаев, 67’), Ивахнов (Гонгадзе, 55’).