Лос-Анджелес, США, 15 сентября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Актриса Блейк Лайвли вновь беременна. Об этом 15 сентября сообщает Mail Online.

Цитата из видеоблога Elle Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Артистка появилась на мероприятии 10th Annual Forbes Power Women’s Summit, продемонстрировав изменившуюся фигуру. Для Лайвли ребёнок станет четвёртым.

ИА REGNUM напоминает, что Блейк Лайвли замужем за актёром Райаном Рейнольдсом с 2012 года. Пара воспитывает трёх дочерей.