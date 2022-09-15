Бургас, Болгария, 15 сентября 2022, 21:47 — REGNUM В районе населенного пункта Трояново Бургасской области на юго-востоке Болгарии сотрудники болгарской пограничной полиции задержали большую группу нелегальных иммигрантов. Об этом 15 сентября сообщает БНР.
По предварительным данным, все задержанные являются выходцами из стран Южной Азии и Северной Африки. Общая численность нелегалов не уточняется. Известно, что накануне они незаконно пересекли турецко-болгарскую границу.
Ведется следствие. Иммигранты доставлены в лагерь беженцев в Бургасе.
Напомним, ранее правительство Болгарии направило на болгарско-турецкую и болгарско-греческую границу специальные армейские подразделения для пресечения проникновения нелегалов в страну. В течение последних девяти месяцев болгарские правоохранители задержали более двух тысяч иммигрантов.
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