Бургас, Болгария, 15 сентября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Трояново Бургасской области на юго-востоке Болгарии сотрудники болгарской пограничной полиции задержали большую группу нелегальных иммигрантов. Об этом 15 сентября сообщает БНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По предварительным данным, все задержанные являются выходцами из стран Южной Азии и Северной Африки. Общая численность нелегалов не уточняется. Известно, что накануне они незаконно пересекли турецко-болгарскую границу.

Ведется следствие. Иммигранты доставлены в лагерь беженцев в Бургасе.

Напомним, ранее правительство Болгарии направило на болгарско-турецкую и болгарско-греческую границу специальные армейские подразделения для пресечения проникновения нелегалов в страну. В течение последних девяти месяцев болгарские правоохранители задержали более двух тысяч иммигрантов.