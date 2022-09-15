Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 21:45 — ИА Регнум. На территории «Севкабель Порта» в Санкт-Петербурге 13 октября 2022 года пройдёт выставка-ретроспектива по фильмам режиссёра Алексея Балабанова. Об этом пишет издание «Афиша Daily» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Олег Беляев Алексей Балабанов

Выставка будет посвящена различным работам Балабанова: от уже известных лент «Брат», «Груз 200», «Я тоже хочу», «Про уродов и людей» до недоработанных проектов «Камера обскура», «Сталкер», «Глиняная яма» и других. Рассказчиками-проводниками по экспозиции выступят братья Пётр и Фёдор Балабановы.

Напомним, за свою карьеру Алексей Балабанов снял 19 фильмов. Последней лентой постановщика является драма 2012 года «Я тоже хочу».