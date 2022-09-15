Токио, 15 сентября, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Во время презентации на выставке Tokyo Game Show 2022 Xbox назвала дату появления игры Deathloop в каталоге сервиса подписки Game Pass. Об этом 15 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube Deathloop

Пользователи Game Pass получат доступ к Deathloop 20 сентября 2022 года. К оригинальной игре добавится дополнение Goldenloop, которое добавляет в неё новое оружие, способности персонажа, врагов и многое другое.

Кроме того, Goldenloop внесёт в Deathloop функцию кросс-игры между версиями для PlayStation Network, Xbox, Steam, Epic и Microsoft Store. Отмечается, что версии игры для консолей Xbox и ПК (Microsoft Store) получат поддержку кросс-сохранений и кросс-покупок, таким образом, геймеры смогут без проблем переходить между платформами.

Напомним, изначально Deathloop вышла 14 сентября 2021 года на ПК и PlayStation 5. Разработкой игры занимается французская студия Arkane.