Берлин, 15 сентября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Власти ФРГ ведут переговоры о национализации трёх крупных газовых компаний, включая Securing Energy for Europe GmbH — переименованную структуру «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, которая была взята под временный контроль федеральным правительством в апреле 2022 года. Об этом 15 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Речь идёт также об энергетических компаниях VNG и Uniper. Последняя является крупнейшим импортёром российского газа в Европе и, по сведениям источников, теряет до 100 миллионов евро ежедневно. Убытки VNG по итогам года, как прогнозируется, составят порядка миллиарда евро.

На минувшей неделе VNG направила обращение в правительство ФРГ с просьбой об оказании финансовой помощи. В свою очередь Uniper запрашивала у властей девять миллиардов евро помощи ещё в середине лета.

Издание отмечает, что огромные финансовые потери немецких компаний обусловлены приостановкой поставок российского газа по газопроводу «Северный поток», в результате которой они вынуждены закупать топливо у других поставщиков по более высоким ценам.

Сообщается, что переговоры о приобретении компаний находятся «на поздней стадии». С помощью данной меры правительство Германии надеется «избежать коллапса энергетического рынка страны», указывает издание.