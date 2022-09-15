Нижний Новгород, 15 сентября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. На территории одного из кварталов в Нижегородском районе Нижнего Новгорода введен режим ЧС (чрезвычайной ситуации) муниципального характера. Соответствующее постановление опубликовано на портале администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области установлен местный уровень реагирования, говорится в документе.

Зона ЧС установлена в границах участка, где расположены дома №13, №15-н и №18 по улице Нижегородской, дома №10 и №10-а по улице Шевченко, а также дома №13-а и №28-с по улице Гоголя.

Территорию в границах зоны ЧС поручено оградить. Также будет составлен план аварийно-восстановительных работ.

Уточняется, что решение принято по результатам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 25 августа текущего года в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле был объявлен режим ЧС из-за разрушающегося объекта культурного наследия «Дом П. Зарембы» по адресу улица Большая Печорская 12, литеры А и А1. Площадь опасной зоны составляет 722 кв. метра. Дом П. С. Зарембы — это памятник градостроительства и архитектуры русского классицизма. Он был основан в 1810-х годах, предположительное время строительства составляет 50 лет. Это одно из старейших зданий Нижнего Новгорода.

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