Брюссель, , 21:46 — REGNUM Страны НАТО должны оживить свою военную промышленность для ускоренного производства вооружения, заявил 15 сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это необходимо для пополнения запасов вооружения в странах альянса, которые снизились из-за поставок оружия Киеву.

«Вопрос, который нам сейчас надо решить — это последствия поддержки, которую мы оказывали [киевскому режиму], которая бралась из наших запасов. Сейчас они сократились, а значит, нам нужно их быстрее восстановить», — заявил Столтенберг.

Он пояснил, что для этого страны НАТО должны активнее сотрудничать с военно-промышленными компаниями и наращивать производство снаряжения и вооружения.