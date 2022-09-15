Уфа, 15 сентября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Десять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций намерены ввести в эксплуатацию в 2022 году в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Gazprom.ru Газовая автозаправка

Сообщается, что шесть таких станций намерены открыть в Уфе и Уфимском районе, по одной станции — в с. Стерлибашево, г. Туймазы, в п. Чишмы и в Благоварском районе. В результате в Башкирии к концу 2022 года будет работать 51 метановая автозаправка.

«Стимулом для запуска новых проектов по строительству газовых автозаправок в регионе является тот факт, что инвесторы получают субсидии на строительство АГНКС за счет государственной программы «Развитие энергетики». В 2022 году размер субсидии из федерального и республиканского бюджетов составил 360 млн рублей», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

Напомним, что в 2021 году в Башкирии открыли 17 газонаполнительных компрессорных станций. Сейчас в республике функционирует 41 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.

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