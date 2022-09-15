Лос-Анджелес, США, , 21:34 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) обвинил компанию GAP в нарушении условий их сделки. Об этом 15 сентября сообщает The Wall Street Journal.

Канье Уэст (Йе) Скриншот из интервью для Vogue

По словам адвокатов музыканта, бренд не выпустил вовремя одежду, созданную вместе с Уэстом. Компания также якобы не открыла розничные магазины, специально предназначенные для продвижения продукции рэпера.

Ранее Канье Уэст объявил о полном отказе от совместных проектов со сторонними брендами. «Я принёс деньги компаниям, они принесли деньги мне. Мы придумали то, что навсегда изменило сферу одежды… Для меня настало время создавать новую индустрию. Больше никакие компании не встанут между мной и моей аудиторией», — заявил он.

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