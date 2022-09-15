Приштина, Сербия, , 22:52 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти во время встречи с спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком 15 сентября в Приштине в очередной раз заявил, что целью этого диалога должно стать взаимное признание Косово и Сербии. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Косово.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

«Премьер Курти повторил, что целью диалога должно быть подписание юридически обязующего соглашения, которое подразумевает взаимное признание. Речь шла о продолжении переговоров в Брюсселе и о подготовке к следующей встрече в рамках диалога по нормализации отношений между Косово и Сербией», — говорится в сообщении.

На встрече присутствовал и глава делегации Приштины на переговорах с Белградом Бесник Бислими.

Напомним, что ранее посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил, что признание независимости Косово было бы хорошим решением для всех сторон, но в настоящее время важен диалог.