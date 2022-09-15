Москва, , 21:29 — REGNUM Евросоюз, вероятнее всего, не сможет установить потолок цен на российский газ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

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По его словам, в условиях дефицита газа любые картельные сговоры покупателей будут неэффективными.

«Евросоюз, скорее всего, не сможет ограничить цены на российский газ. Не только присутствует избыток предложения, а испытывается его явный недостаток. В этих условиях эффективность любых картелей покупателей очень низкая. Более вероятна выдача субсидий потребителям и предприятиям, чтобы им было чем платить за газ», — сказал Хестанов.

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