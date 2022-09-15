Великий Устюг, Вологодская область, , 21:29 — REGNUM В Великом Устюге сегодня, 15 сентября, возобновил работу антиковидный госпиталь. Об этом сообщает администрация районной больницы.

Реанимационная палата Василий Иванов © ИА REGNUM

«Моногоспиталь на базе Великоустюгской ЦРБ открывается с сегодняшнего дня. Соответствующее распоряжение подписано начальником регионального департамента здравоохранения Алексеем Плотниковым», — говорится в сообщении медучреждения.

Отмечается, что открытие моногоспиталя обусловлено ростом заболеваемости. Для ковид-пациентов открыто 20 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России вполне управляемая и в целом страна уходит от очередной волны коронавирусной инфекции, которая пришлась на август.