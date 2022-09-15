Самара, , 21:41 — REGNUM Льготу по уплате налога на некоторое имущество намерены предоставить газораспределительным компаниям, которые являются исполнителями или участниками социальной газификации в Самарской области. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

Сообщается, что речь идет о льготе по уплате налога на имущество, которая коснется основных средств газораспределительных компаний, зарегистрированных с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, то есть объектов, созданных в период действия программы социальной газификации. Данная норма начнет действовать после одобрения депутатами парламента Самарской области.

Отмечается, что до конца 2023 года в регионе 15 тысяч домовладений должно быть обеспечено возможностью газификации, то есть газопровод должен быть подведен до границ земельного участка. Сейчас более 16 тысяч человек в Самарской области уже получили такую возможность, пояснили в пресс-службе.

«Учитывая, что перед нами стоит задача наращивать темпы реализации этой программы, мы по рекомендации федерального штаба по социальной газификации, как и многие другие регионы, выступили с инициативой по предоставлению льготы по налогу на имущество. Это позволит нашим газораспределительным организациям сэкономить порядка 50 миллионов рублей в год, которые также будут направлены на решение вопросов, связанных с газификацией. Таким образом мы сохраняем оборотные средства. Это небольшой, но важный вклад в ускорение программы», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

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