Москва, 15 сентября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Транспортное сообщение между Россией и Китаем, с большой долей вероятности, будет улучшаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя заявления председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости укрепления сотрудничества Москвы и Пекина после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

По его словам, это является необходимой составляющей для развития экономического сотрудничества между РФ и КНР.

«Скорее всего, будет расширена транспортная инфраструктура и это послужит драйвером увеличения экспорта в Китай и встречных закупок товаров в Китае. Но строительство транспортной инфраструктуры — это трудозатратный процесс, медленный и трудоемкий. Нужно минимум 2-3 года, чтобы существенно нарастить транспортные возможности для экспорта в Китай, причем это оптимистическая оценка, некоторые называют и 5 лет», — сказал Хестанов.