Йошкар-Ола, 15 сентября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В Марий Эл уже ведется подготовка добровольцев для участия в специальной военной операции на территории бывш. УССР. Об этом заявил избранный глава Марий Эл Юрий Зайцев, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации» в регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Более 500 человек наших земляков в настоящее время уже выполняют задачи специальной военной операции по демилитаризации и денацификации [бывш. УССР]», — рассказал Зайцев РИА Новости. В том числе сформированы три именных подразделения «Акпатыр», «Полтыш» и «Иден», добавил он.

Сейчас идет подготовка новой группы добровольцев.

«Мной принято решение о доукомплектовании подразделений воинских частей еще на 250 добровольцев в интересах Министерства обороны РФ, 74 человека от этого плана уже направлены для выполнения задач СВО», — подчеркнул руководитель республики.

Он заверил, что в ближайшее время оставшаяся часть добровольцев присоединится к тем, кто уже принимает участие в освобождении Донбасса.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что российским регионам следует инициировать «самомобилизацию». Федеративное устройство России позволяет регионам становиться инициаторами начинаний. Субъектам России не следует ждать объявления военного положения или отсиживаться в ожидании спецоперации. При этом поддержка не должна ограничиваться выступлениями или «банальными автопробегами».

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года стало известно, что в Марий Эл формируются три именных подразделения Марийского резервного батальона для участия в специальной военной операции на территории бывш. УССР. Контрактники поступают на службу в подразделения «Акпатыр», «Полтыш» и «Иден». В августе они проходили ускоренное обучение на территории одной из воинских частей республики. Отмечалось, что марийские военнослужащие отлично справляются с поставленными боевыми задачами в подразделениях сухопутных войск, артиллерии, разведки, десанта и спецназа.

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