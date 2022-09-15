Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Режиссёр хоррора «Нет» Джордан Пил прокомментировал возможность появления расширенной версии фильма. Его слова приводит портал Screen Rant.

Дэниэл Калуя в фильме «Нет» режиссёра Джордана Пила Цитата из трейлера

«Я не могу ничего подтвердить или опровергнуть. Есть много людей активно обсуждающих, что в картине они не обнаружили некоторые моменты, показанные в трейлере. Скажу так, в будущем зрителям будет доступно больше. Пока это всё, что я сейчас могу заявить по данной теме», — заявил постановщик. Пил также отметил, что ему приятно наблюдать за небезразличным отношением общественности к его картине.

Напомним, хоррор «Нет» вышел 18 июля 2022 года. Главные роли в ленте исполнили Барби Феррейра («Эйфория»), Кеке Палмер («Испытание Акилы»), Майкл Уинкотт («Мир Дикого Запада») и Дэниэд Калуя («Прочь»).

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