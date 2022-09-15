Вашингтон, 15 сентября 2022, 21:19 — REGNUM Режиссёр хоррора «Нет» Джордан Пил прокомментировал возможность появления расширенной версии фильма. Его слова приводит портал Screen Rant.
«Я не могу ничего подтвердить или опровергнуть. Есть много людей активно обсуждающих, что в картине они не обнаружили некоторые моменты, показанные в трейлере. Скажу так, в будущем зрителям будет доступно больше. Пока это всё, что я сейчас могу заявить по данной теме», — заявил постановщик. Пил также отметил, что ему приятно наблюдать за небезразличным отношением общественности к его картине.
Напомним, хоррор «Нет» вышел 18 июля 2022 года. Главные роли в ленте исполнили Барби Феррейра («Эйфория»), Кеке Палмер («Испытание Акилы»), Майкл Уинкотт («Мир Дикого Запада») и Дэниэд Калуя («Прочь»).
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