Ереван, , 21:43 — REGNUM На улицах столицы Армении продолжаются уличные протесты с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает 15 сентября газета «Известия».

Ереван Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

На фоне этих событий бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что 35 депутатов оппозиционных фракций парламента подписали документ с призывом к отставке Пашиняна.

Массовые протесты проходят в Ереване, а также во втором по величине городе Армении Гюмри.

Протесты обострились после появления слухов о подписании соглашения о мире с Азербайджаном.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армению в ближайшие дни собирается совершить визит спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В ходе визита она намерена продемонстрировать поддержку Пашиняна со стороны Вашингтона.

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