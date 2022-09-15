Лондон, , 21:17 — REGNUM Microsoft ответила за заявление Sony о том, что предоставление IT-гиганту контроля над играми Activision, такими как Call of Duty, будет иметь серьёзные негативные последствия для геймеров. Об этом 15 сентября сообщает портал Eurogamer.

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«Для Microsoft нет смысла удалять Call of Duty с PlayStation, учитывая её (PlayStation- ИА REGNUM) ведущее положение на рынке консолей», — заявил представитель Microsoft, давая изданию комментарий.

Напомним, ранее Sony заявила, что «приветствует» решение британского Управление по конкуренции и рынкам (CMA) по поводу продолжения расследования, касающегося сделки Microsoft и Activision. Беседуя с корреспондентами портала GamesIndustry, представитель Sony сказал, что эта сделка «будет иметь серьезные негативные последствия для геймеров и будущего игровой индустрии». Он добавил, что его компания хочет защитить геймеров и ценит то, что CMA проявила к этому внимание.

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