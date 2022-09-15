Лос-Анджелес, США, , 21:15 — REGNUM Рэп-исполнительница Cardi B пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в деле о нападении. Об этом 15 сентября пишет TMZ.

Cardi B Кадр из интервью на телевидении

По данным издания, ещё в 2018 году две работницы стриптиз-клуба обвинили Cardi B в том, что она заказала нападение на них. Якобы артистка подозревала их в романтической связи с её мужем, рэпером Offset.

Добавим, что суд уже назначил наказание для Cardi B в качестве 15 дней общественных работ.

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