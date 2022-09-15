Вологда, , 21:14 — REGNUM В Вологодской области стартовал юбилейный ХХV Открытый фестиваль поэзии и музыки, посвященный творчеству Николая Рубцова, сообщает региональное правительство.

Николай Рубцов. 1960-е

Событие собрало почитателей творчества поэта из разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Рязани, Саратова, Архангельска, Гатчины, Комсомольска-на-Амуре.

«Мы постарались сделать фестиваль этого года максимально насыщенным и интересным, — рассказал начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский. — В программе «Рубцовской осени» — более 60 мероприятий: встречи, презентации, фотовыставки и концерты, около 500 участников из 11 городов. На конференции в областной библиотеке сегодня выступили представители рубцовских центров со всей страны. Рубцововеды, музейщики и просто читатели получили возможность высказаться, поделиться своими открытиями и предложениями. Прозвучала даже идея о создании Рубцовского музея-заповедника — интересная мысль, учитывая общероссийский масштаб личности поэта и количество поклонников его творчества по всей стране».

Напомним, жизнь и творчество Николая Рубцова тесно связаны с Русским Севером. При жизни поэт опубликовал только четыре сборника. Скончался поэт в Вологде в возрасте 35 лет.