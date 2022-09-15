Москва, , 21:09 — REGNUM Продюсер музыкальной группы «Фабрика» Игорь Матвиенко рассказал о будущем коллектива. Его слова приводит издание StarHit.

Игорь Матвиенко Кадр из интервью на телевидении

«Думаю, что группа «Фабрика» будет жить вечно. Да, девочки постоянно предлагают что-то. Но мы нашли тот формат, который нравится публике. Это мотивы для народа», — заявил продюсер. Матвиенко также признался, что всегда готов оказать поддержку участницам коллектива, если они просят об этом.

Напомним, группа «Фабрика» была сформирована в ходе проекта «Фабрика звёзд-1»в 2002 году. С того момента бессменным продюсером коллектива выступает Игорь Матвиенко.

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