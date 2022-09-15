Лос-Анджелес, США, , 21:06 — REGNUM Певица Мишель Бранч в недавнем интервью рассказала, что стало причиной её ареста. Об этом 15 сентября пишет Variety.

Мишель Бранч Цитата из видеоинтервью

Артистка призналась, что дала пощёчину своему мужу, из-за чего полиция арестовала её за «домашнее насилие». «Я не одобряю насилие… Не лучший момент в моей жизни», — добавила Бранч. Она также объяснила своё поведение тем, что страдала от послеродовой депрессии.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2022 года Мишель Бранч в своих соцсетях заявила, что её муж, барабанщик группы The Black Keys Патрик Карни, изменил ей. Спустя несколько часов СМИ сообщили об аресте артистки, которую позже выпустили под залог. У Бранч и Карни двое детей. Самому младшему всего полгода.

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