Москва, , 21:01 — REGNUM Киев пытается дестабилизировать обстановку в Луганской Народной Республике (ЛНР) при помощи информационных вбросов. Об этом 15 сентября заявил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, киевский режим пытается посеять панику среди жителей ЛНР, вбрасывая в информационное пространство разного рода фейки.

«Такой информационной атаки со всех щелей давно не было. Они (киевский режим — прим. ИА REGNUM) ещё на электронные адреса присылают сообщения, что заминированы наши учреждения. Информационных атак огромное количество — сообщений с запугиванием приходит огромное количество», — сказал Марочко.

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