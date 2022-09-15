Вашингтон, 15 сентября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершит визит в Армению в ближайшие дни, сообщает 15 сентября издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Primeminister.am Никол Пашинян в посольстве США в Армении

По утверждению издания, в ходе визита Пелоси намерена встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном и другими членами правительства.

Отмечено, что в ходе визита Пелоси в Армению её будет сопровождать конгрессвумен Джеки Спейер.

Об этом сообщается на фоне обострения вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также массовых акций протеста в Ереване с требованием отставки Пашиняна.