Москва, , 20:59 — REGNUM МИД России счёл «глубоко безнравственным» отказ Лондона приглашать российскую сторону на похороны королевы Елизаветы II, но всё же обратился к Соединённому Королевству с «глубокими соболезнованиями» в связи с её кончиной. Соответствующий комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой распространила вечером 15 сентября пресс-служба ведомства.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из сообщения следует, что МИД Великобритании проинформировал посольство России в Лондоне о решении воздержаться от направления российской стороне, в том числе руководству посольства, приглашений на траурные мероприятия. Причиной такого шага была названа продолжающаяся специальная военная операция России на территории б. УССР.

«Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную», — заявила Мария Захарова.

При этом представитель МИД выступила с утверждением, что в Москве якобы чтят память Елизаветы II наряду с памятью ветеранов Великой Отечественной войны.

«Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооружённых сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками С. Бандерой и Р. Шухевичем. Сейчас британские элиты на их стороне. А в Москве помнят и продолжают чтить память всех ветеранов, внёсших вклад в Победу», — заявила она.

Несмотря на отсутствие у Лондона желания видеть представителей России на траурной церемонии, российская сторона всё же выражает «глубокие соболезнования британскому народу в связи с постигшей его большой утратой», заключила Мария Захарова.