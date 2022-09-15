Не приглашённый на похороны Елизаветы МИД РФ соболезнует Великобритании
Москва, 15 сентября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. МИД России счёл «глубоко безнравственным» отказ Лондона приглашать российскую сторону на похороны королевы Елизаветы II, но всё же обратился к Соединённому Королевству с «глубокими соболезнованиями» в связи с её кончиной. Соответствующий комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой распространила вечером 15 сентября пресс-служба ведомства.
Из сообщения следует, что МИД Великобритании проинформировал посольство России в Лондоне о решении воздержаться от направления российской стороне, в том числе руководству посольства, приглашений на траурные мероприятия. Причиной такого шага была названа продолжающаяся специальная военная операция России на территории б. УССР.
При этом представитель МИД выступила с утверждением, что в Москве якобы чтят память Елизаветы II наряду с памятью ветеранов Великой Отечественной войны.
Несмотря на отсутствие у Лондона желания видеть представителей России на траурной церемонии, российская сторона всё же выражает «глубокие соболезнования британскому народу в связи с постигшей его большой утратой», заключила Мария Захарова.