Самарканд, Узбекистан, , 20:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Самарканде затронули все основные вопросы. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Хорошая атмосфера была. Основные вопросы все затронули», — рассказал Ушаков о переговорах Путина с Си Цзиньпином.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Самарканде (Узбекистан) начался саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Россию там представляет президент Владимир Путин.

«На полях» саммита прошли переговоры Путина с Си Цзиньпином.