Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Самарканде затронули все основные вопросы. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Хорошая атмосфера была. Основные вопросы все затронули», — рассказал Ушаков о переговорах Путина с Си Цзиньпином.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Самарканде (Узбекистан) начался саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Россию там представляет президент Владимир Путин.

«На полях» саммита прошли переговоры Путина с Си Цзиньпином.